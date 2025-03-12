網家財報／2024年虧損5.76億元 每股淨損4.08元

網路家庭集團（8044）12日召開董事會並公布2024年第4季及全年財務報告。2024年營收375.63億元，年減9%；合併營業虧損3.54億元；合併稅後淨損年縮減18.9%，由5.28億元收斂至4.28億元；歸屬於母公司業主稅後淨損5.76億元，每股稅後淨損（EPS）4.08元。

網路家庭指出，因B2C營運效率優化及各事業體獲利提升帶動，去年EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）年增11.6%，從去年同期的5.06億元增長至5.64億元；EBITDA利潤率則由1.2%年增至1.5%，整體財務表現持續改善。

網路家庭集團去年第4季單季合併營收110.08億元，合併營業虧損2.11億元；歸屬於母公司業主稅後淨損2.24億元，每股稅後淨損（EPS）1.59元。

展望2025年，網路家庭集團將持續專注於優化用戶體驗、強化商品競爭力與深化數據應用，並透過與策略夥伴多元深度合作，構建更具競爭力的電商生態系，為消費者提供更完善的購物體驗。