證交所審議委員會通過愛派司生技上市申請案
臺灣證券交易所今(2025)年3月12日召開第840次有價證券上市審議委員會，審議愛派司生技（6918）初次申請股票上市案，審議結果─通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
愛派司生技申請上市資本額3億471萬元，董事長李泗銘，總經理羅翔煒。主要業務為骨科植入物及代理骨科相關產品；市場結構為內銷76.78%、外銷23.22%；董事七席持股比例占35.31%。
稅前純益分別為：2021年46,05萬8千元；2022年6,811萬2千元；2023年303萬8千元；2024年1億8,755萬6千元。每股稅後盈餘(虧損)為：2021年1.15元；2022年1.5元；2023年每股虧0.37元；2024年4.99元。
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