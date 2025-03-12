綠界科技財報／去年 EPS 賺1.94元 配發現金股利1.6元

台灣第三方支付領導品牌綠界科技* （6763），12日召開董事會公布113年度財報，全年合併營收達16.04億元，年增3.58%，每股稅後純益達1.94元，經決議通過擬定配發113年下半年現金股利0.7元，合計113年度配發現金股利1.6元，配發率達82%，展現公司穩健的經營策略與成長韌性。

近年來，綠界科技積極布局第三方支付市場，攜手開店平台及系統商之跨界合作，合力拓展多元產業應用場景。今年進一步提升消費者支付體驗，帶動商機，其一、與國際信用卡組織VISA合作，導入「Visa Token Service代碼化服務」，推出信用卡自動續期服務AUE(Auto-Update Expiry)，強化信用卡綁卡交易的安全性及授權交易成功率；其二、公司拓展跨境支付，新增「微信支付」滿足海外消費需求，並全力推廣綠界Pay、Apple Pay與歐付寶 TWQR等行動支付，響應多元消費情境，擴大市場應用範圍，讓支付體驗更加順暢且安心。

綠界科技總經理劉士維表示，「我們不僅是第三方支付服務商，也是輔導中小企業數位轉型的最佳成長夥伴。透過大數據分析與多元支付整合，幫助商家以最低成本創造最大效益，提升市場競爭力。」因此，公司不僅精進本業上的技術研發，也積極拓展新業務，提升商家營運效率，且不定期舉辦消費回饋給消費者，形成獨有的第三方支付生態圈。

綠界科技提到，中小企業在數位轉型過程中，最大挑戰在於資源整合，包括電商平台、數據分析與社群行銷等多個層面，如何整併管理並挖掘潛在商機，成為企業發展的關鍵之一。為此，綠界科技深耕電子商務核心服務，優化交易流程；其子公司綠界大數據積極發展智能化數據應用，精準分析消費者行為，顯現與電子商務平台深度整合，幫助商家制定更具成效的行銷策略，雙管齊下，為中小企業與個人商家提供更完整的支付與數位經營解決方案。

展望未來，綠界科技將持續強化創新能力，逐步建構完整電商生態系統，利用數據資源、第三方服務工具及多年產業經驗，協助商家進軍電商市場，共同迎接未來挑戰，在這激烈的競爭市場中站穩腳步，創造更具價值的商業模式。