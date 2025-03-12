偉康財報／去年每股賺2.15元毛利率37% 每股配1.7元股利

數位身分認證領導商偉康（6865）11日經董事會同意通過113年財報，團隊受惠雙核心產品強勁增長的市場需求，挹注全年營收突破新高，達到新台幣5.18億元，毛利率由32%提升至37%，稅後純益3,130萬元，每股盈餘2.15元，年增率9.7%。而董事會昨日也通過113年度盈餘分配，每股擬配發現金股利1元、股票股利0.7元，合計1.7元，配息率超過80%。

偉康表示，公司持續加大自主研發投入，建構完整的「OETH 智慧資安」與「Nous 智能決策」雙核心產品線，隨著自有品牌與訂閱制業務占比持續攀升，毛利率穩健上揚，為未來成長奠定堅實基礎。透過合作夥伴生態圈的深度合作，攜手打造「數位信任生態服務」，擴展市場版圖。在AI技術浪潮推動下，公司以雙引擎策略加速驅動獲利成長，帶領企業邁向更高峰。

偉康將資安與AI技術導入高科技製造業，近期與龍頭企業合作，透過OETH無密碼身分認證，共同打造零信任新產品。OETH技術可確保企業身分驗證與資源存取的安全與便捷，在提升企業終端設備的資安等級同時，更降低機敏資訊外洩的風險。

在AI領域的布局，偉康Nous數據中台成功導入全球工業電腦領導品牌，強化數據整合與分析能力。結合數據虛擬化技術，協助企業整合近九成應用系統與異質資料，將資料變成公司資產，提升即時數據應用與決策效率，成為企業智能數位轉型與AI運用的核心基礎。

針對研發投入，偉康持續擴大AI技術布局，並已獲得數位發展部「資訊安全能量登錄暨資通安全自主產品」與「人工智慧(AI)技術服務機構服務能量登錄」雙認證，展現資安與AI技術創新實力。公司也持續積極與國際夥伴布局合作，近期榮獲Denodo 2025「銷售卓越獎」，成為台灣唯一獲得金牌廠商，成為台灣最高等級策略合作夥伴．各獎項與成功案例充分展現偉康技術能量與銷售貢獻的領先實力，協助企業發揮數據最大價值，並將智慧決策應用拓展至國際市場。

展望未來，偉康將持續深化AI應用場景，積極拓展國際市場，打造全球合作夥伴生態圈。透過AI雙引擎，以智能決策為「矛」、智慧資安為「盾」，運用生成式AI優化決策與營運，拓展金融、政府、製造等領域應用，提升市場競爭力。同時，加速智慧資安布局，推動加值服務與多元營收，攜手策略夥伴提供完整解決方案，共同迎接AI時代的數位轉型挑戰。