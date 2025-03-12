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創控去年本業獲利創新高 EPS1.55元、每股擬配息1.1元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控科技董事長王禮鵬。記者季相儒／攝影
創控科技董事長王禮鵬。記者季相儒／攝影

高階半導體先進製程AMC奈米監控設備領導廠商創控（6909）公告2024年財報，去年稅後純益9332萬元，微增0.21％；每股純益（EPS）1.55元。今日董事會同時通過2024年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.1元，配發率79.98％。

創控表示，AMC監控市場剛性需求成長，加上創控持續拓展產品應用，使去年第3、4季營收與營業利益連續兩季創下單季歷史新高，帶動創控2024年營收4.96億元、營業利益7874萬元，分別成長21.99％與38.22％，營收與本業獲利表現雙雙創下歷年新高。

不過因2023年有所得稅利益墊高基期，2024年稅後純益9332萬元，微增0.21％；每股純益1.55元。董事會也通過去年盈餘每股擬配發現金股利1.1元，配發率約80%％。

創控指出，AMC對半導體製程良率影響甚大，半導體製程環境在防治、去除AMC之外，更需要縝密監控AMC。隨著半導體廠對AMC監控的剛性需求成長，創控營運規模逐年成長，尤其全球先進製程積極擴產，去年下半年起效益顯著躍升。

創控去年第4季營收1.88億元，年增36.88％；營業利益5,284萬元；年增39.28％，營收與營業利益均繼第3季創單季新高之後，再度刷新紀錄，其中第4季營益率28.13％亦是單季新高。下半年營收規模放大拉高營益率，帶動去年全年營收與營業利益創下歷史新高。

創控表示，半導體廠務端的AMC監控解決方案仍然持續成長外，公司更持續增加在半導體製程的應用，協助客戶解決更多痛點，去年下半年推出重量級新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀，其中FMS 2000是針對前開式晶圓盒（FOUP）內微環境AMC監控解決方案的第一個產品，創控將持續開發AMC監控解決方案應用在半導體製程微環境、設備等各個製程，創造AMC監控應用商機。

半導體廠務端產品增加新客戶，以及FMS 2000、MiTAP M3分析儀等新產品開始出貨，2月客戶完成機台驗收貢獻，2月營收達3191萬元，較去年同期大幅成長115.19％，也是連續第三個月營收創歷年同期新高；累計前二月營收7568萬元，成長158.06％。

半導體 營收

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