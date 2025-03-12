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智崴財報／去年 EPS 達1.1元 配現金股利0.9元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

智崴（5263）公布2024年營運成果，合併營收達13.9億元、年增61%，每股純益（EPS）1.1元，並決議分配現金股利0.9元，展現穩健成長態勢。

展望2025年，智崴將迎來七座大型體感遊樂設備於加拿大、日本、墨西哥、中國大陸及沙烏地阿拉伯等地陸續開幕。其中，與加拿大尼加拉大瀑布國家公園合作的飛行劇院預計於今年亮相，該項目由智崴提供統包式服務（Turnkey solution），涵蓋場域主題設計、飛行影片內容製作及飛行劇院建置，全程由智崴團隊攜手國際專業人才執行。

此外，沙烏地阿拉伯亦將迎來中東地區最大型飛行劇院，而日本則即將啟用首座採用LED螢幕的頂級飛行劇院。另，智崴位於橋頭科學園區的新廠房也將於今年落成，未來進一步提升研發與製造能量，為全球客戶提供更高效且卓越的遊樂設備解決方案。

日本 智崴 沙烏地阿拉伯

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