中菲行財報／每股盈餘6.78元 每股將分配現金股利5.2元、殖利率達6.3%

亞洲最有競爭力的航空物流中菲行（5609）董事會12日通過2024年合併財務報告，每股盈餘為6.78元，每股將分配現金股利5.2元，配息率為76.7%，以12日平盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3%。

中菲行2024年全年營收為289.4億元，較去年度增加31.3%，稅後純益為9.55億元，較去年度減少6.7%，每股盈餘為6.78元，年減6.3%。董事會同時通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利5.2元，配息率為76.7%，以今天平盤價82.5元計算，現金殖利率達6.3%，董事會將另訂除息基準日分配現金股利。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，去年12月底的流動比率達2.68，大幅優於同業一般水平，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只占股東權益或淨值8.7%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只占總資產的33.4%，顯示極為健康、穩健的財務結構。

展望未來，雖然國際運輸物流市場因為美國關稅政策、俄烏戰爭、紅海危機及中東衝突等因素依然充滿挑戰，然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。

中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局，長期建立的超過150個實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，為客戶解決問題及創造效益，雖然新年度市場充滿挑戰，中菲行仍有信心能提供各種客戶所需的服務，進一步創造獲利。