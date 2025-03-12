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亨泰光2024年 EPS 5.51元 派9.19元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光（6747）昨（11）日公告2024年財報，全年稅後純益1.47億元，年減25%，每股純益5.51元。董事會通過擬配發現金股利9.19元，以昨天收盤價146元計算，殖利率約6.29％。

亨泰光因公司於2024年轉至保留盈餘之處分轉投資利益逾1.75億元，相當貢獻每股純益約6.47元，董事會決議配發現金股利嘉惠投資大眾。

亨泰光表示，去年全年合併營收7.66億元，再創歷史新高，主要在於推出夜戴型OK鏡、隱形眼鏡護理藥水與框架眼鏡三合一的套裝組合，頗受消費者青睞。2024年台灣診所通路銷售業績較前一年成長約14%。

亨泰光將持續投入各式近視防控與視覺效能，提升產品技術研發、臨床試驗及取證作業。

股利

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