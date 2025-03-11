百德財報／去年每股純益3.87元擬配發3元股息 今年營收看增雙位數成長

工具機大廠百德（4563）今（11）日公布去年合併財報，合併營收32.40億元，稅後淨利2.12億元，每股稅後純益3.87元；董事會通過每股擬配發3元現金股利，配發率達77.5%，以今天收盤價88.1元計算，現金殖利率3.40%。

台北國際工具機展日前落幕，百德現場接單金額逾1億元；目前訂單能見度已看到第3季末，在手訂單超過21億元。法人估今年受惠航太及歐洲、美國成長，加上美國GE新訂單第2季出貨挹注，全年業績有機會雙位數成長。

百德自結2月營收2.62億元、月增20.0%、年增52.6%；累計前二月合併營收4.79億元、年增11.5%，創同期歷史新高。

百德此次參加台北國際工具機展，推出使用碳纖維材料開發主軸頭，強調能有效提高刀具使用年限，減少設備更換頻率，是全球第一家在新機型LPZ10 0S中，幾乎完全使用碳纖維材料製成的Z軸主軸頭加工中心製造商，備受矚目。

百德指出，目前已有幾台碳纖維主軸頭交貨給歐洲客戶，預期今年會有不錯成績。

百德表示，美國將會是今年的強攻市場，主要因為去年基期較低，今年可望倍數成長；至於歐洲部分，以往是百德工具機銷售的主力市場，但去年歐洲不好，占百德營收比重降至33%，預期今年會比去年好，有機會回升到40%以上。

另外，百德已規劃在波蘭設立分公司，預計第2季完成，同時也會與東台一同參加6月的波蘭工具機展，聯手搶單。