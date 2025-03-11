泰金財報／去年每股純益11.49元創高 全年擬配發9.2元現金股利

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）董事會今（11）日通過去年合併財報，受惠新客戶持續增加，以及客戶庫存調節結束，合併營收16.18億元、年增36.6%，稅後淨利4.17億元、年增150.5%，每股稅後純益11.49元，營收、獲利同創歷史新高。

董事會同時通過，擬配發下半年現金股利每股4.2元，加計上半年已配發5元，合計全年度共配發現金股利9.2元，配發率八成，為歷年來最高。以今天收盤價118.5元計算，現金殖利率7.76%。

泰金近幾年持續耕耘美國市場，效益於今年開花結果，因市場庫存去化結束，終端需求復甦，以及公司產品組合更趨多元化等各項因素，帶動泰金去年營收大幅成長，產能利用率提升，

另外，泰金也持續優化製程，整體毛利率由2023年同期23.49%，提升至去年的32.68%，一口氣增加9.19個百分點，配合營業費用控制得宜，挹注整體獲利大幅成長，為歷史新高。

展望今年，在新產品類別預計量產出貨，以及既有客戶新產品持續開發帶動下，泰金對今年業績成長仍樂觀看待；法人則估，全年營收應有雙位數增長，獲利持穩。