快訊

明晚雷雨轟炸！周末強烈冷氣團來襲 急凍6天低溫僅10度

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

智崴去年轉盈每股賺1.1元 今年將開7座大型設備

中央社／ 台北11日電

體感設備廠智崴今天召開董事會通過2024年財報，合併營收達新台幣13.9億元、年增61%，每股盈餘1.1元，擺脫連續4年虧損，董事會決議配發現金股利每股0.9元，配發率約82%。

展望2025年，智崴發布新聞稿表示，將迎來7座大型體感遊樂設備，在加拿大、日本、墨西哥、中國及沙烏地阿拉伯等地陸續開幕。其中，智崴與加拿大尼加拉大瀑布國家公園合作的飛行劇院預計今年亮相，由智崴提供統包式服務，涵蓋場域主題設計、飛行影片內容製作及飛行劇院建置。

智崴指出，沙烏地阿拉伯也將迎來中東地區最大型飛行劇院，日本則即將啟用首座採用LED螢幕的頂級飛行劇院。此外，智崴位於橋頭科學園區的新廠房也將於今年落成，進一步提升研發與製造能量。

日本 智崴

延伸閱讀

冰球傳奇明星強悍球風 激發加拿大堅強態度對抗川普

美烏代表抵沙國談俄烏停火 美官員：將看烏願對俄讓步多少

回嗆威脅 加國準總理卡尼：不能讓川普得逞

曾掌全球2大央行 加國準總理卡尼被稱「打了類固醇的技術官僚」

相關新聞

AI需求爆發！印能去年每股賺逾四個股本 積極布局矽光子研發

先進製程解決方案大廠印能科技（7734，以下簡稱印能）今日公布去年財報 ，去年年全年營收為18億元，年增51.86%、營...

雍智2024年 EPS 17.69元 2025年更好

半導體測試介面廠雍智昨（10）日公告去年第4季稅後純益1.46億元，季增35.2%，年增82.5%，每股純益5.36元；...

華研2024年 EPS 11.44元 現金股利8元

華研音樂昨（10）日公告2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股純益11.44元創新高。董事會決議擬配發現金股利...

鈊象2月每股賺3.73元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告自結2月稅前盈餘10.45億元，每股稅前盈餘3.73元，創單月新高，反映營收規模...

五福2024年 EPS 9.07元 發6.5元股息

五福旅遊（2745）董事會昨（10）日通過去年財報，全年稅後純益達3.06億元，年增15.5%，每股純益達9.07元，改...

中華食2024年 EPS 4.45元

國內包裝豆花龍頭中華食（4205）昨（10）日公告去年財報，全年交出稅後純益3.95億元成績，年增13.8%，每股純益為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。