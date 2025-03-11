智崴去年轉盈每股賺1.1元 今年將開7座大型設備

體感設備廠智崴今天召開董事會通過2024年財報，合併營收達新台幣13.9億元、年增61%，每股盈餘1.1元，擺脫連續4年虧損，董事會決議配發現金股利每股0.9元，配發率約82%。

展望2025年，智崴發布新聞稿表示，將迎來7座大型體感遊樂設備，在加拿大、日本、墨西哥、中國及沙烏地阿拉伯等地陸續開幕。其中，智崴與加拿大尼加拉大瀑布國家公園合作的飛行劇院預計今年亮相，由智崴提供統包式服務，涵蓋場域主題設計、飛行影片內容製作及飛行劇院建置。

智崴指出，沙烏地阿拉伯也將迎來中東地區最大型飛行劇院，日本則即將啟用首座採用LED螢幕的頂級飛行劇院。此外，智崴位於橋頭科學園區的新廠房也將於今年落成，進一步提升研發與製造能量。