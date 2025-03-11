亨泰光財報／去年獲利年減25%每股賺5.51元 擬配9.19元現金

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光（6747）11日公告2024年全年營收7.66億元，創歷年新高，稅後淨利1.47億元，年減25%，每股稅後純益（EPS）5.51元。亨泰光並公布2月合併營收8,580萬元，月增約67%，年增29.30%。

亨泰光董事會並通過2024年度盈餘分配案，將配發9.19元現金股利，主因公司於2024年轉至保留盈餘之處分轉投資利益逾1.75億元，以目前公司股本進行換算相當於EPS貢獻約6.47元，董事會決議將以配發現金股利方式，嘉惠投資大眾，以亨泰光11日收盤參考價146元計算，現金殖利率達6.29％。

亨泰光指出，2025年2月份合併營收表現亮眼，主要在於近年3C產品及AI輔助教學方案普及化，國高中以下學生近距離閱讀及學習時間明顯延長，近視管理已成為家長和學生必須一同面對的課題，而寒暑假結束的開學季，就是家長陪同學生進行視力檢查及近視管理的最佳時機。公司長年與各眼科診所及衛教保健單位合作，舉辦各樣近視管理講座及諮詢，除建立長期可靠的專業形象外，亦有效提升客戶黏著度與品牌忠誠度，因此得持續受益於每年寒暑假及開學的OK鏡驗配旺季。

亨泰光表示，2024年全年合併營收達7.66億元，再創歷史新高紀錄，主要在於公司推出夜戴型OK鏡、隱形眼鏡護理藥水與框架眼鏡三合一的套裝組合，頗受消費者青睞。2024年台灣診所通路銷售業績較前一年度成長約14%。

在大陸市場方面，經過去年上半年消費市場調整告一段落後，下半年銷售狀況較上半年增加約9%；新開發的亞太(含澳洲)地區銷售業績成長動能更為強勁，較前一年度大幅成長約65%。2024年公司整體毛利率維持高檔，達68％水準，營業費用則較前一年度增加約23%，主要是隨S.T.O.P臨床試驗，及各項近視防控產品於各地區的取證作業，提列較高的研發費用。

亨泰光進一步說明 由於近視防控產品屬於中、高風險性之第二、三等級醫療器材，安全性及有效性須嚴格控管，需由各國的國家食品藥物管理機關進行審批，取得註冊證明後，方可於當地核可之醫療相關通路進行銷售，產業進入門檻較高，且由於近視防控產品重視視力管理進度、矯正及視覺效果，客戶對品牌的忠誠度與產品的信任度亦較高，對於公司營運的穩健發展有相當的助益。

為提升公司中長期的營收獲利成長動能，亨泰光將持續投入各式近視防控與視覺效能提升產品的技術研發、臨床試驗及取證作業，強化視光產品的技術優勢與應用範圍，拓展各銷售地區的產品滲透率、市佔率與品牌知名度，鞏固公司在近視防控產業的龍頭地位。