數字財報／去年營收、獲利雙創高 連17年賺逾一個股本

網路生活平台數字科技（5287）公告2024年全年營運成果。2024全年合併營收22.62億元、營業淨利8.73億元、稅後淨利7.58億元，年增率分別為5.23％、4.57％與7.39％，主要是優化營收組成結構，全平台啟動收費，各平台亦持續提高市占率下，繳出合併營收及獲利雙創歷史年度新高，每股稅後純益（EPS）12.67元，連續17年賺逾一個股本。

數字科技2024年各平台營收比重，591房屋交易營收仍最大，占69％，8591寶物交易營收占比15％，8891汽車交易營收占比10％，518熊班暨人力平台營收占比6％，591與8891全年營收年增率分別為11.78％及9.31％。公司積極推動業務多元化發展100室內設計、找師傅及出任務等平台的垂直服務，並導入收費機制，於全平台啟動收費，帶動營收獲利成長。

董事會通過2024下半年度配發現金股利5.3元，加上上半年度配發現金股利5.16元，全年合計每股發放股利10.46元。

2025年2月合併營收1.64億元，累計前2月合併營收3.43億元，年增率分別為4.71％、2.76％，數字科技以大數據資料庫進行技術研發，開發各平台導入AI技術，今年591房仲「AI助手」率先落地 、518熊班則推出六大AI求職工具、將AI技術運用於各平台，實現AI變現力。