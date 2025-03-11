大田去年每股純益5.66元
高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（11）日公告去年財報，全年稅後純益4.74億元，年增16.7%，每股純益5.66元。
董事會擬配發現金股利每股4.3元，配息率76%；以收盤價73.5元估算，現金殖利率5.9%。
展望今年營運，該公司指出，目前打球人口有結構性的正向改變，高爾夫產業發展仍將持續熱絡，看好前景下，應客戶需求，正加速投資建設越南廠。
歷經越南公司去年10月間成立，並且發包廠房興建工程，2月27日舉行開工動土典禮，開始啟動新廠區打造。
預計工程期為六個月，8月完成主體建築後，接續進行設備安裝和測試，最快今年第4季投產。
在此同時，為了能夠因應美系品牌的客戶希望盡快從越南出貨到美國市場的期待，該公司目前則已經在該工業區內租得一處既有廠房。
正在進行設備投入作業，並且展開人力招募以及培訓作業，目標自今年6月試營運，初期每月產能為10萬支。
大田越南新廠區第一階段的月產能為30萬支，未來再視美系、日系品牌客戶群需求和市場發展變化逐步擴大產能。
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