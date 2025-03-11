興櫃兩新兵 蜜月行情甜

本周櫃買家族再添兩檔新兵，包括視航生醫（7759）、映智於10日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司達到16家，目前興櫃掛牌公司總共有351家，包含外國公司三家。

視航生醫昨（11）日興櫃均價109.14元，與興櫃認購價48元相比，漲幅高達128.3%。映智11日興櫃均價38元，相較興櫃認購價20元，漲幅也高達90%。

視航生醫已經於10日登錄興櫃，主要從事新藥開發；輔導推薦證券商為元大、凱基證券，興櫃認購價為48元。

視航生醫的設立源自於科技部生技整合育成中心（Si2C）及價創計畫的輔導，並在科技部的協助下，於2019年8月成立。

視航生醫研發團隊研究微小RNA療法的新適應症，包括乾眼症和角膜破損等臨床症狀；2021年1月，向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出第一期臨床試驗的IND申請，藉此試驗以評估微小RNA眼藥水的安全性；並於同年2月迅速獲得FDA的核准，該試驗（NCT04928144）於2021年第3季圓滿完成，試驗中未發生任何與藥物相關的不良事件，研究成果顯示該藥品對兒童受試者的耐受性良好。

後續公司啟動針對乾眼症的第二期臨床試驗（NCT05486728），該試驗於2024年第2季完成並成功解盲，進一步證明了微小RNA眼藥水在改善乾眼症狀方面的卓越療效。

目前，研究團隊持續推進兒童近視控制及其他角膜疾病的臨床試驗。

映智已於10日登錄興櫃，主要是從事感測晶片積體電路產品的研發、製造及銷售，產品主要為電容式指紋辨識 IC。輔導推薦證券商為華南永昌、第一金、台中銀證券，興櫃認購價為主辦證券商20元、協辦證券商24元。

映智於2011年7月20日成立，目前實收資本額2.42億元。

映智是專業積體電路（IC）設計公司，產品方面，大型指紋辨識IC是應用於身分識別裝置，可攜式身分識別裝置、門禁系統等高規格要求之產品上；中型、小型、薄型等辨識IC則應用於門鎖、指紋辨識等產業上。