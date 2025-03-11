永捷財報／去年獲利年增逾2倍、EPS 0.38元 擬配現金股利0.2元

永捷（4714）11日公布2024年第4季合併營收2.89億元，季增38％、年增128％，單季稅後淨利達0.39億元、每股稅後純益（EPS）0.22元，分別年增246％、175％。2024年全年合併營收為8.26億元，稅後淨利0.65億元，EPS 0.38元，分別年增60％、226％、171％。

另外，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，永捷董事會決議通過2024年擬配發每股0.2元現金股利，配息率達52.63％，以11日的收盤價17.6元計算，現金殖利率約為1.14％。

永捷表示，看好全球對環境、社會及治理（ESG）議題日益重視，帶動運動、建築、傢俱和電子等產業客戶對環保產品的需求穩定增長，從2024年第2季開始，推出的環保水性PU樹脂產品獲得良好的市場反應，特別是在歐洲地區，助力全年出貨量持續攀升，加上旗下子公司信立與孫公司普大的整合效益逐步顯現，以及可撓式HC材料穩健出貨。

此外，在公司積極提升生產效益、優化接單結構、嚴控成本費用下，挹注2024年全年整體毛利率17％、稅後淨利率8％，創造營運獲利精進能力。

展望2025年，永捷對營運前景保持審慎樂觀，並持續強化技術研發，以確保於PU產業整體市場的高度競爭力。公司除了優化生產效率與接單結構、嚴控各項成本費用外，也積極與主要客戶合作，開發防彈纖維、環保型水性樹脂及無溶劑樹脂等創新材料，提升產品的柔韌性、耐用性及環保性能，確保技術領先地位。

在防彈纖維領域，公司依據客戶需求優化產品，出貨量穩定成長，新品配合客戶驗證的腳步也進展順利，預期未來將有機會進一步帶動業績上揚。此外，永捷與孫公司攜手研發運動鞋專用金屬色系染料，拓展產品應用範圍，滿足高端鞋材市場需求。在光學材料方面，公司積極推動可撓式HC材料的應用，除用於折疊手機外，亦協助客戶開發光學膜產品，開創新市場機會。永捷持續透過持續提升市場滲透率與深化客戶合作，穩步提升市佔率、強化競爭力，為長期發展奠定堅實基礎。