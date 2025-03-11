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力致2024年 EPS 8.27元 配股利5元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠力致（3483）昨（11）日公告2024年財報，去年稅後純益6.96億元，年增9.4%，每股純益8.27元，寫下17年以來新高，業績表現不俗。

力致昨日董事會同步決議配發現金股利3.5元，以及盈餘轉增資配股1.5元，總計配股利5元，以昨日股價139.5元計算，隱含現金殖利率2.5%。力致受惠市場對高階散熱需求的挹注，去年業績表現優於預期，今年持續搶攻智慧手機與AI水冷商機。

力致總經理連春源曾指出，隨著產品進入GB300世代，力致將重點部署In-Row CDU方案，專注於實現超過2.7兆瓦的散熱能力，並提升產品效能及可靠性。

此外，力致目前也積極拓展超薄均溫板業務，該產品主要用於智慧手機。力致認為，手機應用需求也可見明顯成長趨勢，預估其超薄均溫板產品營收將年增超過一成，成為主要動能之一。

智慧手機 配股

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