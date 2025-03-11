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宏碁資訊2024年 EPS 13元 連八年創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下數位雲端服務宏碁資訊（6811）昨（11） 日公告去年稅後純益5.39億元，連續八年創新高，年增7.58%，每股純益13元。董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利9.5元，為歷來最高股息，以昨日收盤價263元計算，殖利率約3.61%。

宏碁資訊去年營運持續攻頂，主要受惠企業與政府客戶積極投入雲端與智慧轉型，對雲端、資安及AI等創新技術的應用及服務愈加重視，推升業務成長。

宏碁資訊去年毛利率12.91%，年減0.81個百分點；營益率7.54%，年減0.5個百分點。去年第4季毛利率12.5%、營益率6.3%，均較前一季及2023年同期衰退；稅後純益1.03億元，季減26.43%，年增4.63%，每股純益2.48元。

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