豆府財報／2024年 EPS 15.66元、現金股利配發14元

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），2024全年合併營收36.5億元，年增17.77%，稅後純益4.18億元，年增7.09%，全年每股純益(EPS)達15.66元，全年合併營收與稅後純益，雙雙創下歷史新高。

此外，第4季向來為豆府營運旺季，豆府2024年第4季合併營收為9.71億，較去年同期成長23.65%，在營收暢旺帶動與部分轉投資效益下，單季稅後淨利達1.20億元，較2023年第4季成長47.40%，單季每股盈餘為4.47元，單季合併營收與稅後淨利，均創下歷年第4季新高。

同時，董事會決議每股配發14元現金股利，年度盈餘分配率為89.4%，並較前一年度所配發之13.3元現金股利，增加超過5%。

豆府2025年2月份合併營收為3.14億元，相較去年同期，年增1.4%；累計今年前兩月營收為6.91億元，相較去年同期，年增18.5%，也都分別創下歷年2月與前兩月合計營收之新高。

今年春節期間，豆府旗下主要品牌之營運情形，多優於內部目標，顯見消費者於春節期間，仍有著攜家帶眷前往各大購物中心聚餐之消費習慣，且豆府旗下各品牌的集客力依然暢旺。此外，今年春節九天連假，主要在1月下旬，與前一年度均落在2月份不同，因此以前兩月累積營收來觀察今年整體營收動能，更為適當。

回顧2024年，豆府餐飲集團持續以穩健務實的方式，進行品牌展店，旗下七大品牌門店數，從2023年年底的70家，增加至2024年年底的84家，集團APP「豆府鐵粉卡」會員，也在2024年累積至五十餘萬名粉絲。此外，豆府餐飲集團在2024年能榮獲國際權威財經媒體「富比士雜誌」(Forbes Asia)評選為「2024 亞洲最佳中小企業200強」(Forbes Asia 200 Best under a Billion)，這是對每一位豆府夥伴辛勤努力並持續精進的最佳肯定。展望未來，豆府餐飲集團仍然以消費者最佳體驗為營運核心，搭配多品牌與多角化的營運方針，穩步增加各品牌之營運門店數，邁向2025年之百店目標。

豆府本年度除息基準日為4月3日，發放日為4月21日，並將於5月28日，於台北市中山區民權東路二段42號4樓(本公司會議室)召開股東常會，預計承認2024年度營業報告書及財務報表，停止過戶日自3月30日起，至5月28日截止。