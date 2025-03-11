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由田財報／2024年每股稅後純益5.29元 配息率85%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體檢測設備商由田（3455）11日公告2024全年財報，年營收18.52億元，毛利率54%，EPS達5.29元，由田董事會同日通過盈餘分配案，公司將分配盈餘配息每股2.5元及資本公積每股2元，股利配發率逾八五成。以當日收盤價計算殖利率高達4.2%。

由田2025年前兩月營收總額1.52億元。

展望2025年，公司整體訂單維持樂觀，尤其在半導體設備多樣齊發且漸收成效下，法人預估公司第一季營收淡季可望穩步打底，第二季起逐季加溫，全年營收值得期待。

由田公司半導體布局有成，目前2025半導體在手訂單已優於2024全年半導體營收，除RDL黃光製程檢測設備持續斬獲各大OSAT訂單外，並搶先打入取得面板級封裝(FOPLP)檢測設備訂單，另外公司巨觀OM檢測設備亦已獲得重大進展，不僅廣化客戶群名單、另於同客戶集團內亦持續插旗新廠區。公司目前已進入半導體接單高峰期，預計相關設備交機平均約需6-7個月，在多元產品輔以多家客戶放量下，公司全年展望良好。

由田除半導體營收打底外，目前產業界普遍預估2025年載板產業可望回溫復甦，由田穩站載板外觀檢測設備第一，加上原已具領先優勢之軟板與面板檢測能力，為業界惟一完成完整布局、可避免單一產業波動造成偏廢之設備商。公司2025在多方引擎動能齊發下，年營收表現可望呈雙位數增長。整體獲利表現亦有望跳躍成長。

半導體 營收

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