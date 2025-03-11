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騰雲財報／去年每股賺5.04元 配股票股利與現金股息共4.5元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型解決方案業者騰雲（6870）11日董事會通過2024年度財務報告。受惠於商品模組化產生之規模經濟，本期稅後淨利約1.14億元、淨利率達20%，年增64%；擬配發每股現金股息4.3元，資本公積配發股票股利0.2元，合計4.5元，當期盈餘發放率為89.3%，預計於6月6日召開股東常會討論決議。

騰雲公告，去年第4季歸屬母公司淨利達5,400萬元、每股純益2.37元，創歷史單季新高，全年每股純益5.04元。

2024年騰雲成長動能包括海內外百貨購物中心、商業不動產等利基市場，其一站式客商金流解決方案複製至國內外大型連鎖品牌，如服務既有客戶於海外拓點，以及新客戶日系餐飲集團落地台灣等。去年在海外市場大有斬獲，馬來西亞市場營收貢獻相較2023年有超過九倍的成長，集團營收占比提升到1.8%。子公司騰創數析推出AI全方位商務解決方案貢獻營收，海外更有千萬訂單挹注；子公司騰加數位的商品交易總額（GMV）有20倍以上的成長幅度，達3,000萬元，在新商模的拓展上亦取得成績。

騰雲今年前2月累計營收約8,800萬元，年增18%，淡季不淡，且海外營收占比超過50%。包含中國大陸商流軟體升級、既有客戶北部新點的軟硬系統建置訂單，同時，大型連鎖醫療及餐飲新客戶導入客流解決方案，以及子公司騰加代收付業務規模化放量，貢獻顯著。

董事長梁基文指出，今年仍以「新產品、新市場、新商模」三大方向帶動成長。預期今年大型場域設施訂單將陸續於下半年完成驗收、大型連鎖品牌企業客戶增加及國際市場訂單穩定增長。

營收 餐飲

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