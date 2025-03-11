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長佳財報／2024年 EPS 3.16元 擬配息2元、現金殖利率6.9％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長佳機電工程（4550）11日發布財報，2024年稅後純益1.19億元，小幅年減2.9％，每股稅後純益（EPS）3.16元，董事會決議配發每股現金股利2元，以今日收盤價28.8元計算，現金殖利率約6.9％。長佳指出，去年因為工程穩定認列，加上疫情後運動風潮有報復性成長，公司旗下的運動場館，包括大安運動中心、新店、板橋、桃園、和平籃球館等去年來館人次幾乎都創新高。

長佳表示，去年在建工程有南港台肥C2商辦大樓、台中商銀商辦大樓、華碩電腦蘆竹廠、永聯物流楊梅廠、拓凱實業后里廠、聯華食品富岡廠（物流中心）、遠東國際會議中心(文化紀念館) 、長家國際食品蘆竹廠（生鮮冷鏈）等機電整合工程案，未來也會持續積極參與其他標案。

運動場館方面，長佳表示，後疫情時代，明顯感受到運動客群逐漸回流，加上民眾健康意識抬頭，帶動運動產業，旗下的運動中心去年來館人數創下歷史新高，公司也藉此時機加強了線上課程的推廣、行銷與場館設備設施的汰舊換新、以及同仁的各種教育訓練，重新調整重點課程及行銷，預期今年也可以維持不錯的表現。

展望未來，長佳指出，近年台商紛紛回台投資布局，對工商業用地、商辦、廠辦之需求增大，將陸續爭取新建案機電工程，另，運動中心也會持續優化各設備，並配合市府2050淨零碳排的目標。

商辦 運動

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