宏碁資訊財報／去年獲利續創新高 預計配發現金股利9.5元

宏碁資訊（6811）11日公告2024年合併營業收入為近86.9億元，年增15%，2024年稅後淨利近5.4億元，較前一年度成長7.5％，每股盈餘達到13元，營收及獲利連續八年創下歷史新高，預計每股配發現金股利9.5元。

宏碁資訊受惠於企業與政府客戶積極投入雲端與智慧轉型，對雲端、資安及AI等創新技術的應用及服務愈加重視， 2024年業績較前一年度增長，主要為雲端服務和加值產品業務持續成長，其中「雲端服務」成長26％金額最大，營收占比達68%。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「宏碁資訊積極扮演『企業生成式AI加速器』的角色，以AI驅動的產品與服務，包括數據化、雲端化及落地應用，結合各大原廠協助客戶能更快速的導入AI工具，達到更深層次的數位轉型，強化企業面對不確定性的經營韌性。」

IDC 預測2025年全球AI支出將達 2270 億美元 ，2030年則將超過 19.9兆美元，創造全新的AI經濟，而宏碁資訊將緊跟市場動態，並期待與更多的合作夥伴攜手共進，提供具有競爭力的服務與解決方案，為客戶創造更大的價值。

展望未來，宏碁資訊將持續深化在「最懂地端的雲端公司，企業生成式AI加速器」定位上努力，並聚焦三大面向：1.持續深化雲服務，擴大雲端維運託管平台範圍--雲端與資安的雙布局，解決客戶管理多雲跟混合雲的技術與資安需求；2.推動數據治理及人工智慧服務，提供多元產業解決方案、生成式AI與微軟Copilot應用場域與數據中台建置； 3. 落實區域化經營策略，在已設立大陸及越南子公司的基礎上，擴大對台商服務縱深，同時並配合供應鏈持續移轉，在東南亞其他市場建立服務據點及能量，以擴大業績及獲利之持續成長。