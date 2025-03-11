91APP營收／2月1.32億元 續寫同期新高

全方位零售解決方案業者91APP*-KY（6741）公布2025年2月營收1.32億元，月減6.5%，年增16.43%，累計今年1月至2月合併營收2.74億元，年增12.99％。受益D2C帶動營運向上。看好零售AI與數位廣告發展，91APP除了持續深耕D2C實體電商市場，第2季將積極推動數位廣告服務，透過零售AI賦能與數位廣告布局及合作，協助客戶開創更多D2C成長的新機會點。

91APP指出，隨著客戶成長與市場所需，91APP正擴大數位廣告服務，不僅以零售AI賦能於零售廣告、媒體代操、策略洞察報告等多面向，協助品牌客戶在D2C布局與業績成長，更串連各類型產業合作夥伴，擴充更多樣化、去識別化的多元標籤，創造更為優質的數據循環與數位廣告合作空間，並拓展91APP在數位廣告領域的發展，以及促進新業務動能。

91APP為台灣最早提供全方位零售解決方案的SaaS服務公司，率先推出OMO與D2C模式，在零售電商領域深耕逾十年具獨特競爭優勢。隨著AI、RMN趨勢崛起，91APP近年更積極運用在零售電商領域發展的獨特優勢，切入數位廣告市場，帶動「零售X廣告」兩大循環，助攻客戶掌握新一波紅利，成功開創最大效益。