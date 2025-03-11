快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

AI需求爆發！印能去年每股賺逾四個股本 積極布局矽光子研發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
印能董事長洪誌宏。圖／印能提供
印能董事長洪誌宏。圖／印能提供

先進製程解決方案大廠印能科技（7734，以下簡稱印能）今日公布去年財報 ，去年年全年營收為18億元，年增51.86%、營業毛利11.37億元，年增44.24%，毛利率63.17%，稅後純益8.96億元，年增63.89%，每股純益44.53元，年增40.38%；印能2月營收1.8億元，月增43.29%，年增109.8%；累計前二月累計營收3.06億元，年增40.37%。

印能董事長洪誌宏表示，公司去年營運動能受惠AI風潮的迅猛崛起，AI晶片需求激增，推動對高效能運算能力的迫切需求，也驅動異質整合與先進封裝技術的蓬勃發展，企業加大對半導體技術的投資，大幅提升半導體市場的資本支出，推升印能營運動能亮眼。

洪誌宏表示，針對先進製程中的氣泡、翹曲、金屬熔焊以及高速運作晶片所需的散熱挑戰，公司憑藉深厚的技術實力，成功協助客戶克服多項關鍵難題；同時，秉持「走在問題前沿、比客戶更瞭解客戶」的經營理念，公司持續強化產品與服務品質，提升客戶滿意度與品牌價值，並積極延伸核心技術應用，開拓新市場及客戶。

在銷售上，公司也以使用者需求為導向，預判製程問題，推出更具市場競爭力的產品，並與上下游合作夥伴建立穩固的合作關係，確保產能、交期與品質，進一步提升市場地位。同時，也會依據市場需求、產業發展趨勢及競爭狀況，靈活調整產能規模，確保生產與銷售體系的高度競爭力。

展望未來，面對AI技術的迅速發展，全球正迎來生成式AI技術的新紀元。隨著AI運算需求日益提升，伺服器功耗與散熱成為產業面臨的重要挑戰。為此，印能也將持續投入高功率散熱解決方案，致力於協助客戶提升先進封裝技術的效率，解決散熱與能源耗損問題。同時，因應AI及高性能運算對大數據傳輸的高需求，公司也積極推進矽光子及共同封裝光學元件（CPO）相關技術的研發，以期在未來協助客戶解決高效能製程的各項需求。

AI 營收

延伸閱讀

加大投入AI發展 傳總價45億購寒武紀晶片？字節跳動回應

台積電慘跌收971元 但這檔概念股飆漲停還有2檔漲半根

鴻海旗下鴻佰增資越南5.9億元 擴AI伺服器產能

台積電投資美國千億 盧秀燕建議政府爭取台產晶片免稅

相關新聞

AI需求爆發！印能去年每股賺逾四個股本 積極布局矽光子研發

先進製程解決方案大廠印能科技（7734，以下簡稱印能）今日公布去年財報 ，去年年全年營收為18億元，年增51.86%、營...

雍智2024年 EPS 17.69元 2025年更好

半導體測試介面廠雍智昨（10）日公告去年第4季稅後純益1.46億元，季增35.2%，年增82.5%，每股純益5.36元；...

華研2024年 EPS 11.44元 現金股利8元

華研音樂昨（10）日公告2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股純益11.44元創新高。董事會決議擬配發現金股利...

鈊象2月每股賺3.73元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告自結2月稅前盈餘10.45億元，每股稅前盈餘3.73元，創單月新高，反映營收規模...

五福2024年 EPS 9.07元 發6.5元股息

五福旅遊（2745）董事會昨（10）日通過去年財報，全年稅後純益達3.06億元，年增15.5%，每股純益達9.07元，改...

中華食2024年 EPS 4.45元

國內包裝豆花龍頭中華食（4205）昨（10）日公告去年財報，全年交出稅後純益3.95億元成績，年增13.8%，每股純益為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。