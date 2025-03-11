正德財報／去年獲利5.84億元、年增37.8% EPS 1.92元

正德（2641）11日公告去年財報，全年獲利5.84億元、年增37.8%，每股稅後純益1.92元。董事會決議擬配發現金股利每股0.5元，以收盤價23.65元估算，現金殖利率為2.1%。

正德表示，去年航運景氣看淡不淡，該公司增加2艘新船及1艘二手船舶加入營運，並處分2艘船舶、業外認列處分船舶收益，進而使得去年營收及獲利整體表現優於前一年度。

該公司去年合併營收16.54億元，較前年13.38億元，年增23.7%；營業利益6.76億元，較前年5.12億元，年增31.9%；獲利5.84億元，與前年4.24億元，年增37.8%，每股純益1.92元。

在船舶布局方面，正德指出，2021年訂購6艘委託日本造船廠打造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，已於2023年度交付4艘，2024年度交付2艘，全數交付完成加入營運，分別與日本與加拿大國際性大型航商簽訂3至5年長約。

2024年4月董事會決議再訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，已於2025年1月交付1艘，預計2025年第3季前交付3艘，已洽妥香港與新加坡航商長期租約。

2024年11月並在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型(Kamsarmax)的二手散裝貨輪，已全數交船完成，分別與新加坡與丹麥國際性大型航商簽訂2至5年長約。

截至今年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，未來將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，強化集團營運競爭力。