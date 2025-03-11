集雅社營運再創新猷 2024年46.43億元、獨家機種加高階帶動

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）11日公告2024年全年營收為46.43億元，年增14.25%、稅後淨利1.53億元，年增41.16%，EPS3.86元，年增37.37%，營收獲利雙雙創下歷史新高。

集雅社並公告公司2月營收為新台幣3.44億元，月減21.8%，年增7.2%，1~2月累計營收新台幣8.22億元，年增9.36%。

集雅社表示，去年營收獲利雙創新高主要受惠於成功的產品行銷策略。透過獨家機種與高階商品的銷售，帶動客單價提升，加上周年慶檔期的業績成長，推動整體營運表現亮眼。

法人表示，從近年的消費趨勢來看，市場呈現M型化發展，消費者對高階產品的需求持續增加。集雅社憑藉獨家原廠優惠與最齊全的精品家電選擇，成功吸引追求品質與獨特性的消費族群。無論是尋找高階機種，或是享受獨家優惠，集雅社已成為消費者的首選通路，可望帶動營運動能持續上揚。