威剛去年獲利總額創新高 4大績效指標同寫新高

記憶體模組大廠威剛（3260）受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應，2024年全年獲利能力擊出大滿貫新紀錄，包括毛利率、營益率、稅前淨利率、及稅後淨利率等四大獲利指標同步創歷史新高。年度稅前盈餘及稅後純益皆年增九成同步改寫高點。

威剛今日公布去年財報 2024年毛利率躍增至21.78%，與營利率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」，並推升稅前淨利年增91%達37.81億元，稅後純益年成長90%至28.45億元；每股純益9.25元，也繳出近15年最佳成績。

展望2025年，威剛表示，近期陸續接獲大廠的訂單，已感受到記憶體市況回暖，不僅現貨價止跌反彈，上游原廠對合約價態度也轉趨堅定，預期在NAND Flash供給獲得控制與HBM、DDR5供貨依舊吃緊下，第2季記憶體合約價跌幅度非常有限。隨DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化也已告一段落，看好客戶備貨需求將逐步增溫，公司也將靈活調整庫存策略，因應市場動態與國際情勢變化，穩健布局漸入佳境的2025年記憶體市況。

威剛公布2024年全年營收年增近二成達401.8億元，毛利率21.78%，年成長近5個百分點，推動營業利益年增1.2倍達39.61億元，營業利益率年增4.6個百分點至9.86%；稅前盈餘37.81億元，稅前盈餘率9.41%，年增3.5個百分點；稅後純益為28.45億元，稅後純益率7.08%，年成長2.6個百分點；歸屬母公司業主純益為27.07億元，年增92.1%。以加權平均股數2.93億股計算，每股純益9.25元。

威剛2024年第4季營收為98.5億元，毛利率13.88%，營業利益為2.17億元，稅後純益3.73億元，歸屬母公司業主純益為3.04億元，每股純 益1.03元。