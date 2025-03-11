大田財報／去年EPS 5.66元 擬配現金股利4.3元、殖利率5.85%
大田（8924）11日召開董事會，通過113年度財報及決議盈餘分派案，去年每股純益5.66元，擬配發現金股利4.3元，配息率76%，以收盤價73.5元計算，現金殖利率5.85%。
大田113年度財務報表業經會計師查核完竣，全年合併營收46.37億元，合併毛利率16%，純益率10.2%，稅後純益4.74億元，EPS 5.66元。
大田表示，高爾夫產業發展仍將持續熱絡，打球人口己有結構性的正向改變。展望未來，高爾夫產業前景看好，大田強調，公司營運相當穩定，新品開發技術與量產服務能力獲客戶肯定，將加速投資建設越南廠，以服務更多元客戶。
大田指出，整體而言，今年將推出更多創新產品與服務，將挹注業績的成長。
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