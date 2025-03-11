快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

大田財報／去年EPS 5.66元 擬配現金股利4.3元、殖利率5.85%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大田（8924）11日召開董事會，通過113年度財報及決議盈餘分派案，去年每股純益5.66元，擬配發現金股利4.3元，配息率76%，以收盤價73.5元計算，現金殖利率5.85%。

大田113年度財務報表業經會計師查核完竣，全年合併營收46.37億元，合併毛利率16%，純益率10.2%，稅後純益4.74億元，EPS 5.66元。

大田表示，高爾夫產業發展仍將持續熱絡，打球人口己有結構性的正向改變。展望未來，高爾夫產業前景看好，大田強調，公司營運相當穩定，新品開發技術與量產服務能力獲客戶肯定，將加速投資建設越南廠，以服務更多元客戶。

大田指出，整體而言，今年將推出更多創新產品與服務，將挹注業績的成長。

財報 高爾夫

延伸閱讀

藍天財報／去年 EPS 達3.02元 擬發現金股利2.5元

中租2025年前二月 EPS 1.97元

雍智2024年 EPS 17.69元 2025年更好

望隼2024年 EPS 11.81元 配息5.57元

相關新聞

雍智2024年 EPS 17.69元 2025年更好

半導體測試介面廠雍智昨（10）日公告去年第4季稅後純益1.46億元，季增35.2%，年增82.5%，每股純益5.36元；...

華研2024年 EPS 11.44元 現金股利8元

華研音樂昨（10）日公告2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股純益11.44元創新高。董事會決議擬配發現金股利...

鈊象2月每股賺3.73元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告自結2月稅前盈餘10.45億元，每股稅前盈餘3.73元，創單月新高，反映營收規模...

五福2024年 EPS 9.07元 發6.5元股息

五福旅遊（2745）董事會昨（10）日通過去年財報，全年稅後純益達3.06億元，年增15.5%，每股純益達9.07元，改...

中華食2024年 EPS 4.45元

國內包裝豆花龍頭中華食（4205）昨（10）日公告去年財報，全年交出稅後純益3.95億元成績，年增13.8%，每股純益為...

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。