櫃買中心舉辦插秧活動 支持永續農業、實踐社會責任

櫃買中心（Taipei Exchange）致力於成為全方位永續交易所，積極推動上櫃企業落實ESG（環境、社會、公司治理），並透過金融生態圈的運作，關注社會與家庭福祉，投入公益行動，環境永續發展與照顧弱勢族群，響應聯合國永續發展目標（SDG），展現高度的社會責任感，為國家社會、企業與員工共創美好未來。

自2017年起，櫃買中心每年與保證責任宜蘭縣有健有機農產生產合作社合作契作有機稻米，並將收成捐贈給19個社福機構，幫助經濟弱勢族群。透過認養有機稻田，櫃買中心推動友善、無毒的耕作方式，支持有機農業，並協助農村發展與環境保育，同時提供有需求的家庭更健康的糧食。

為提升員工的永續意識並透過實際行動支持有機農業，櫃買中心於2025年3月9日舉辦插秧活動，號召員工攜家帶眷體驗有機農耕。活動當天，由櫃買中心主任秘書林婉蓉帶領，眾人依循傳統儀式祭天祈求五穀豐收，接著大朋友、小朋友們一起捲起褲管、下田插秧，完成插秧後，大家享用農村餐桌的美味佳餚，並透過食農教育，深刻體會生態環境的重要性。

林婉蓉表示，櫃買中心長期支持有機農業，這次活動讓員工與家人親身參與插秧，體驗永續農耕的價值與有機生活的意義；未來，櫃買中心將持續透過多元活動，推動全民提升永續意識，共同實踐綠色生活。