快訊

竹聯仁堂精神領袖許瑞弘遭拘提 金盆洗手當牧師多年號稱「台版教父」

周六氣溫大跳水！周四起兩波鋒面接力 吳德榮：有機率達寒流標準

X大當機！馬斯克：遭大規模網路攻擊 IP位址顯示來自烏克蘭

榮剛營收／2月9.93億元 航太、能源、軍工產業成長動能持續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）2月自結合併營收9.93億元，較去(2024)年同期成長 0.53%，較1月成長3.59%，累計前兩個月合併營收達 19.52 億元。

榮剛表示，雖然1至2月工作天數較少，整體營收表現符合預期，對未來前景仍保有審慎樂觀看法。航太產業持續保持強勁成長動能，全球飛機需求穩健，波音於2024年底重啟737Max生產線，並計劃逐步將產能提升至每月 56 架，進一步推升航太材料需求。為搶占市場契機，公司已積極擴充產能，新增五台Var設備，預計於2026年第1季量產，進一步強化生產效能與市場競爭力。在能源領域，雖然風力與太陽能等綠能發電持續發展，但因儲能技術仍待突破，傳統油氣與核能的穩定供應與設備維護仍不可或缺。隨著全球能源轉型進程加速，市場對傳統能源高效運作的需求回溫，公司看好相關需求成長。此外歐洲提高軍備預算，帶動軍工產業需求成長，公司仍看好軍工市場長期發展潛力。

工具鋼方面，受景氣循環影響，目前尚未出現顯著反彈。但隨著烏俄戰爭接近停戰，烏克蘭戰後重建計劃將聚焦於房地產、運輸、能源及工業領域，預期相關建築與基礎設施投資將直接帶動鋼鐵需求，鋼鐵產業景氣有望觸底回升，帶動市場逐步回暖。公司將持續關注全球市場變化，靈活應對產業趨勢。

榮剛 營收

延伸閱讀

台積電2月營收月減11% 探五個月低點…仍為同期最佳

華碩、宏碁2月績優 市況不看淡

長榮航、星宇2月業績高飛

國巨2月合併營收月減4.8% 同期最佳

相關新聞

雍智2024年 EPS 17.69元 2025年更好

半導體測試介面廠雍智昨（10）日公告去年第4季稅後純益1.46億元，季增35.2%，年增82.5%，每股純益5.36元；...

華研2024年 EPS 11.44元 現金股利8元

華研音樂昨（10）日公告2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股純益11.44元創新高。董事會決議擬配發現金股利...

鈊象2月每股賺3.73元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告自結2月稅前盈餘10.45億元，每股稅前盈餘3.73元，創單月新高，反映營收規模...

五福2024年 EPS 9.07元 發6.5元股息

五福旅遊（2745）董事會昨（10）日通過去年財報，全年稅後純益達3.06億元，年增15.5%，每股純益達9.07元，改...

中華食2024年 EPS 4.45元

國內包裝豆花龍頭中華食（4205）昨（10）日公告去年財報，全年交出稅後純益3.95億元成績，年增13.8%，每股純益為...

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。