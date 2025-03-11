華研2024年 EPS 11.44元 現金股利8元
華研音樂（8446）昨（10）日公告2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股純益11.44元創新高。董事會決議擬配發現金股利8元，以昨天收盤價120元計算，殖利率約6.6％。
華研指出，去年演藝活動熱度不斷，包括林宥嘉、動力火車除持續在中國大陸各大城市巡演，並赴新加坡、馬來西亞、日本東京及大阪等地開唱，2024全年共舉辦超過40場大型巡迴演唱會，帶動演藝經紀營收。
業外方面，華研持有Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票自去年第3季底大幅成長，認列金融資產評價利益0.5億元，加以外幣匯兌利益及投資性不動產租金收益等，去年整體業外淨利1.5億元，年增166.5%。
展望未來，華研指出，持續舉辦詞曲創作大賽與練習生徵選，挖掘並培養新生代詞曲創作者與藝人。
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