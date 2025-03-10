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聖暉2月營收達26.7億元 連六月創歷年同斯新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布2025年2月合併營收達26.7億元，年增101％，創歷年同期新高；累計2025年1至2月合併營收53.1億元，年增59％，也創歷年同期新高記錄。

聖暉*表示，公司單月合併營收已連續六月刷新歷年同期新高水準，主要受惠專案工程施做需求熱絡，且無塵室機電整合工程接案量保持高水位，助力聖暉*整體營運動能向上成長態勢。

隨著AI賦能、產業升級與擴張投資計畫，地緣因素及關稅議題加劇重塑產業供應鏈，推升多元產業海外建廠的需求提升，聖暉*指出，將憑藉多年布局台灣、中國、東南亞市場搶得先機，並完善整合機電空調系統、無塵室工程、TURNKEY服務、高科技製程設備等核心技術，同時導入綠色工程及智能管理，以利提供多元產業客戶的客製化方案需求，成為客戶海外擴廠的重要合作夥伴，使聖暉*整體營運更持續受惠產業海外擴張趨勢。

展望本季，聖暉*仍秉持多產業、多區域及多工種策略，同步積極擴大海外市場業務動能，布局大亞洲區服務實績目標，另一方面，由於目前多元產業客戶專案工程訂單保持良好水位及高訂單能見度，隨著新一輪新廠擴建需求帶動下，有機會增添急單需求，並堆疊未來營運成長動能。

布局 營收 聖暉

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