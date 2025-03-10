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彬台財報／去年EPS 1.09元 擬配息0.8元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

彬台（3379）10日公布2024年財報，去年稅後純益為4,147萬元，每股盈餘為1.09元。同時董事會通過擬配發現金股利0.8元，配發率為73.3%，若以10日收盤價71.2元概算，現金殖利率為1.1%。

彬台初期主攻貿易代理，販售國際大廠的食品飲料設備，1991年開始跨入自動化設備製造與整廠產線輸出，中國大陸的業務主要來自康師傅、統一、旺旺等台廠及當地一線飲品製造廠商。

但中國大陸經多年快速發展，建置多達數千條產線，產能過剩，歷經10年消化期，期間遭逢疫情，市場陷入投資低谷。2023年營收約6億元，微幅虧損，而2024年重返接單常軌，訂單成長2倍以上，為歷年最高，金額逾20億元，2年內將陸續認列營收，今年營運表現進一步上攻可期。

營收

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