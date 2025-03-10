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邑昇營收／2月0.85億元 龜山二期擴產最快今年底落成啟用

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

邑昇（5291）今日公告2025年2月合併營收為新台幣0.85億元，累計1-2月合併營收為1.75億元，分別年增41.68%與18.63%，由於邑昇近年來優化產品組合結構，適度汰弱低階、低層板訂單，並將釋出產能轉往更高階製程，其效益已在今年逐步顯現。

為創造更佳營運成長動能，邑昇提到，持續優化訂單與客戶結構，往高階、高層數、高利基PCB市場發展，包括低軌衛星（LEO）與半導體相關產業；在LEO布局方面，隨著歐美各國加速推動相關基礎通訊與國防軍事建設政策，市場規模持續擴大，而為把握其龐大商機，邑昇積極參與各展會推廣基會，預計將於3月11日至13日前往美國華盛頓SATELLITE 2025，該展會為全球規模最大衛星產業盛會，匯聚全球航太、衛星及通訊產業的領導企業與專家，是產業界關注市場趨勢及技術發展的國際指標，邑昇於「Taiwan Space台灣館」展示在5G基地站用板及衛星通訊用板方面的研發與製造實力。

此外，邑昇已於日前正式對外宣布加入德鑫半導體聯盟，聯盟內涵蓋18家台灣半導體供應鏈業者，未來亦將與聯盟成員攜手開拓半導體相關市場應用領域，拓展國際業務版圖，強化商業合作及資源共享，進而提升高階PCB產業的競爭力與全球布局。

在多角化營運方面，LED自行車燈將視終端消費市場與客戶需求，維持穩定出貨量能，e-bike事業方面，今年仍將會在3月26至29日台北國際自行車展（展位資訊：南港一館 自行車整車區N1014）推出年度新款，並持續針對既有款式進行升級或改版，以期能攜手各地經銷合作夥伴開拓市場占有率。

而邑昇轉投資子公司邑城建設已於2024年底推出首座危老重建案「邑城仰睦」，預計將於2028年完工交屋並認列營收，未來亦持續專注於雙北與桃園地區危老及都更重建案，為邑昇集團開創營運第三支柱。

為應對高階PCB市場需求迅速擴張，該公司提到，龜山二期廠房擴產計劃如期進行中，最快在今年底即可落成啟用，未來邑昇將更聚焦高階與高度客製化市場，積極突破多元經營策略、提升核心競爭力，為未來成長奠定堅實基礎。

半導體 自行車

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