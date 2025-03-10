華研財報／2024年賺逾一個股本！擬配息8元、現金殖利率6.6％

華研音樂（8446）10日公告，2024年稅後純益6.05億元，年增39%，每股稅後純益（EPS）11.44元，年增39%，EPS創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以今日收盤價120元計算，現金殖利率約6.6％。

華研指出，去年演藝活動熱度不斷，包括林宥嘉、動力火車除持續在中國大陸各大城市進行巡演，更赴新加坡、馬來西亞、日本東京及大阪等地開唱，吸引數十萬粉絲共襄盛舉，2024全年度共舉辦超過40場大型巡迴演唱會，帶動演藝經紀營收。

業外方面，華研因持有Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票自第3季底大幅成長，認列金融資產評價利益0.5億元，加以外幣匯兌利益及投資性不動產租金收益等，2024年整體業外淨利1.5億元，年增166.5%；稅後淨利6.1億元，年增39.2%；EPS由前一年度8.23元增加至11.44元，創下歷史新高。

華研指出，去年作品迭出，除了林宥嘉睽違8年推出第6張新專輯《王 Love, Lord》讓粉絲又驚又喜、動力火車第11張原創專輯《結伴》夢幻聯動玖壹壹、JJ林俊傑、告五人引爆樂壇熱潮創佳績，2024年甫加入華研的曾沛慈也推出新單曲《下個時空再相愛》及《孫尚香》引發回憶殺，以及周蕙美聲出道25週年發行的精選雙彩膠《25》、郁可唯年底推出的全新專輯《我怪》等作品。

去年正式出道的新時代顛覆系女團babyMINT以其獨特魅力與堅強實力備受海外關注，在年初便榮登國外著名樂評網站「RYM」華語專輯第一名、12月受邀前往東京參加「塔音渋谷『台湾音市』音楽祭 Vol.2」並舉辦首場海外粉絲見面會，2025年2月更入選英國知名音樂雜誌《NME》「NME 100」名單，為華語音樂圈首組入選「NME 100」之團體，展現勢如破竹的海外人氣。

此外，華研於2019年與大慕影藝策略結盟，2021年聯手大慕影藝、凱擘影藝，與文策院共同投資成立「大慕可可」公司，投入影視作品的開發跨域轉譯、影視人才培育及擴大投資，產製及投資知名作品包括影集《人選之人—造浪者》、電影《做工的人》、影集《都市懼集》、音樂劇《勸世三姊妹》、影集《我們與惡的距離2》等。

華研亦投資了女團選秀節目《未來少女》、籌備中的電影《功夫》及影集《凶宅專賣店》等全新劇集也即將亮相。同時，公司將擅長的歌曲開發與戲劇做結合，2024年為影集《何百芮的地獄毒白》製作主題曲《你是豬》，並發行《小子》電影原聲帶、《都市懼集》影集原聲帶、《K-DOL愛心增加學院》影集原聲帶，以及《Netflix誰是被害者影集概念原聲帶》等戲劇音樂作品，藉由音樂與影視的融合打造更感動人心的作品，創造雙贏。

展望未來，華研指出，將致力華語音樂的蓬勃發展，持續舉辦詞曲創作大賽與練習生徵選，挖掘並培養新生代詞曲創作者與藝人，推出優質新作品，豐富音樂曲庫，線上與線下並進，期盼營運續創佳績。