上洋營收／2月2.84億元 年增71％

台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋（6728）10日公布今年2月合併營收為新台幣2.84億元，月增6%，較去年同期成長71％，累計前二月營收5.53億元，年增54%。

上洋表示， 2月家用與商用冷暖空調銷售均維持穩健態勢，即便寒流不斷，仍在新成屋市場有所表現，獲得消費者指名採購。同時，家用空調「未來」、「晴空」、「朝日」及「旭山」系列，均推出新一代升級、運轉能效超越一級標準的新機種，第1季將全數於各大通路上市，其新機吸引消費者關注。商用洗衣事業則維持穩定業務服務量，兩大事業銷售業績均於傳統農曆年後淡季有所斬獲，推動2月營收增長。

空調銷售表現不僅屢創佳績，上洋指出，為了帶給使用者更好的智能生活體驗，公司更於近日推出全新智能生活美學系統 「AIRMON 智慧遠端控制器」，研發團隊針對臺灣消費者進行開發，量身打造專屬三菱重工空調的 AIRMON iLIVING APP，用戶可透過手機隨時查看與調控室內空調、設定模式，以保持室內溫度舒適。

上洋更進一步說明，此APP 更內建空調運轉耗電量記錄及電費推算功能，讓消費者隨時掌握用電狀況，若空調出現異常狀況，也可透過APP快速排除或一鍵與客服聯繫，提供便捷的智慧居家體驗，預計將於入夏旺季進一步推升三菱重工空調的指名度。

在商用洗衣領域方面，上洋旗下 《SeSA自助洗衣吧》在全台展店已超過 200 間，今年將持續舉辦創業說明會，創造與潛在投資店主的接觸機會，並提供完整的開店輔導方案。

此外，上洋長期與日本 AQUA 及美國優必洗合作，引進高品質商用洗衣設備，不僅有效提升洗衣效率與客戶體驗，亦以超越業界的後勤支援，確保設備可獲得長期穩定的維護服務，搭配上洋完善的加盟與IoT控制系統，能協助店主以最省時且節省人力的方式經營，預計今年《SeSA自助洗衣吧》展店數將保持雙位數成長動能。