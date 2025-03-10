世界健身營收／2月8.35億元、年增12.9% 2025年目標新增20個據點

世界健身-KY（2762）10日公布2月合併營收8.35億元、年增12.9%；累計前二月合併營收16.83億元、年增10.0%。世界健身並宣布，今年計畫新增20個據點，包括今年迄今已開設的7個新據點在內，預計年底全台分店數可達145個。

世界健身隨著新據點陸續開幕，營收成長速度顯著提升，從2024年第3季年增0.9%，到第4季年增5.6%，再到2025年前兩個月年增10.0%。第1季預計新增開設8個據點，後續將再新增12個據點，公司預期未來幾個月，營運會加速成長。

世界健身預售據點的表現，也逐步恢復至疫情前水準。以新竹新豐店的預售表現，首月已突破2,000名新會員。該據點鄰近新豐湖口工業區，獨棟3層樓建築，擁有寬敞的運動空間，設施有蒸氣室、桑拿和按摩池，以及豐富的團體健身課程規劃。

針對全球加盟版圖的擴張，世界健身董事長柯約翰表示，今年全球「World Gym」加盟據點預計新增42間，相較於2024年的28間，將有顯著增長。

另外，世界健身也計畫今年底前，在台灣以外地區開設首家企業自營健身中心。目前正評估日本、韓國、泰國和菲律賓，作為進軍新國際市場的首發據點。

柯約翰說，公司正積極推動成長計畫，將營運規模與範圍提升到新高度。隨著台灣健身市場的回溫，預期今年將迎來巨大的成長潛力。