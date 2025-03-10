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科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

良維財報／2024年EPS 6.41元創新高 受惠AI伺服器大量出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

線材廠良維（6290）10日公布2024年稅後純益10.10億元，創歷史新高，年增58.7%，主要是受惠人工智慧（AI）伺服器相關產品大量出貨，2024年每股稅後純益（EPS）為6.41元，2023年EPS為4.17元，今年第1季業績將挑戰新高，該公司董事會昨天通過擬配發5元現金股利。

良維2024年第4季稅後純益3.33億元，歷史次高，季增179%，年增712%，2024年第4季EPS為2.11元，2024年第3季EPS為0.75元，2023年第4季EPS為0.27元。

法人表示，良維是亞馬遜AWS人工智慧（AI）伺服器大電流產品主要供應商，受到亞馬遜持續加碼資本支出，並建置資料中心AI伺服器的帶動下，推升該公司出貨量相當暢旺，加上AI伺服器是屬於高毛利的產品，遠高於平均毛利率水準，大幅挹注該公司的獲利增長。

另外，良維持續擴大對蘋果出貨高毛利、高單價產品，也是帶動獲利增長的因素之一，法人預估，亞馬遜與蘋果，已經成為良維前兩大客戶，隨著今年AI資料中心建置浪潮不斷，預估良維今年第1季業績將再戰新高，同時挑戰2025年營運再創新高。

AI EPS

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