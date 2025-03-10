溢泰營收／2月9.76億元 年增33.4%

溢泰實業（7818）10日公告2月營收，受益美國大廠提貨及金屬車廠銷售增加，單月營收9.76億元，年增33.4%。該公司指出，已於屏東三廠建置活性碳再生工廠，正進行相關體系認證，計畫年內投產，為台灣環保資源產業更添新籌。

溢泰表示，由於1月適逢農曆新年，工作天數較短，因此營收較去年略減，但2月工作天數恢復後，營運動能漸現；而營收成長主因來自於美國大廠提貨增加以及金屬車廠銷售增加。

該公司核心業務涵蓋「淨水產品」、「金屬製品」及「工業水處理系統」等三大領域。除了淨水產品及金屬業務穩定成長外，近年來，受惠ESG意識抬頭，工業水處理也是近年發展的重點項目之一。

該業務主要針對電子、半導體與食品加工等高標準產業，提供完整的水質淨化與循環再利用解決方案，以確保產業符合環保法規並提升運營效率；繼在中國大陸市場取得佳績後，去年底公司已完成台灣市場布局，並計畫於今年正式啟動相關業務。

執行長林于鈞表示，公司在工業水處理領域主要採用EPC工程模式，並結合BIM模組化技術與ESG活性碳再生方案，提供客戶高效且合規的解決方案。

而活性碳在水處理過程中扮演關鍵角色，尤其在半導體、電子、食品及化工等對水質要求極高的產業中，能有效去除有機污染物、異味及重金屬，確保水源純淨與穩定。目前溢泰已於屏東三廠建置活性碳再生工廠，並進行相關體系認證，計畫於年內投產，為台灣環保資源產業更添新籌。

由於溢泰能從過濾技術、機構工程設計到系統整合提供客戶一站式的解決方案，隨著水資源保護及環保法規日益嚴格，活性碳的應用與再生技術可望成為未來工業水處理領域的重要發展方向，並為溢泰增添營運成長動能。