全家財報／去年每股賺17.04元 擬配息11.5元

全家（5903）10日公布2024年財報，合併營收為1,051.04億元，年增5.52%，稅後純益約為38億元，年增136.04%，每股盈餘（EPS）為17.04元，年增9.82元。同時董事會擬配發現金股利11.5元，配息率為67.4%，若以10日股價192元概算，現金殖利率為5.9%。

全家同步公布2025年2月合併營收77.1億元，年減3.52%，今年累計營收為165.8億元，年增1.51％。

全家表示，2024年獲利亮眼，主要受惠於便利商店本業表現穩健、持續展店（至去年底共4,316家），並以差異化鮮食、實虛渠道並進、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長。同時，支援本業的全台物流、福比麵包與晉欣食品，與第一家上櫃的子公司「全家國際餐飲」皆表現亮眼，加上轉投資部分因重整中國全家投資架構而認列一次性利得，因而推升整體集團獲利向上。

全家泛鮮食差異化奏效，以跨業新市場、安心標章、綠色飲食、名店聯名四大策略，推升業績年增一成，營收佔比達三成以上。同時，跨業新市場，首攻手搖茶金商機，投資封膜機、煮茶機設備，強化現調茶飲產品線，帶動茶飲業績年增近三成；安心標章則瞄準分眾族群如穆斯林、健康飲食者，以NO Pork、全穀標章為標準開發全新商組；綠色飲食為深化健康機能與低碳蔬食品類，積極經營健康志向與植覺生活兩大系列產品；在名店聯名與品質改革的雙軌布局下，已養成諸多定番明星品牌如甜點minimore、義大利麵uno pasta、Let's Café、Fami!ce霜淇淋、匠土司等，打造出穩定成長的品類矩陣。

全家持續佈局四大線上渠道，包含全家行動購、團購line群組、節慶預購、食食購，成功為線下店鋪拓展新成長動能，帶動數位業績年增超過一成。其中架構在會員APP內的生鮮電商「食食購」，自去年開站以來，主打一站購足、零門檻免運、可指定日店取三大核心優勢，精選冷凍冷藏生鮮食材、獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包，成為自煮族與小家庭餐桌的最佳應援，業績持續走升。

全家會員人數率先突破1,850萬人，點數品牌Fa點透過周三點數會員日、百家品牌跨界交換等策略擴大應用範圍，並可於全台店舖及全盈+PAY逾18萬指定特店折抵消費，帶動去年Fa點流通量破千億點，強化會員黏著效益。EC服務搶進電商經濟，與中華郵政合作推出「店寄i郵箱」，成功將全家包裹取貨點突破6,600個據點，再瞄準團購面交商機，於業界首創全店推出「寄物＋」之借放一下包裹服務，4,300間店舖化身便利儲物櫃。同時積極拓展跨境電商市場，於「全家」APP上導入PChome旗下「比比昂」，並於12月再攜手日本樂天集團「Rakuten Rakuma」，將跨境網購服務延伸至日本二手精品市場。

全家永續創新部份，以「便利永續 你也+1」的ESG核心主張，打造最友善的「DEI多元共融便利商店」。自與非營利組織One-Forty合作推動「全家一起友善移工服務計畫」逾一年，「全家」已成為移工族群認證「最友善便利商店」，並陸續榮獲台灣永續行動獎、台灣企業永續獎、食創獎等多項ESG獎項肯定。對應人才永續、樂齡友善職場，則積極推動樂齡員工職場體驗營、職訓專班、世代溝通課程創造更包容的職場環境，亦獲《遠見》ESG企業永續獎樂齡友善組 首獎殊榮肯定。此外，「全家」長期力挺社會企業、強化永續採購，已七度蟬聯經濟部buying power採購獎首獎，實踐便利商店的永續價值。

展望2025年，全家將持續積極展店，深化線上線下渠道整合，並以全齡化消費族群為目標，對應分眾需求開發差異化商品與服務，並持續升級APP功能與點數便利性以深耕會員經營，拓展更具競爭力的零售生態系，成為民眾生活中「無所不在的跨產業便利商生活服務平台」，整體營運樂觀可期。

至於今年一至二月累計合併營收共成長1.5%，二月略減3.5%，主因為去年農曆新年落於2月且天氣穩定，而今年營運天數較去年少1日、且持續低溫。雖受以上因素干擾，但差異化的鮮食品類仍成長。瞄準年後甩油輕飲食需求，健康志向推出便當、飯糰以及便利商店首支「全食材履歷沙拉」，帶動相關品類業績向上，同時掌握開學商機，推出超過365種早餐飲料優惠組合，其中與「沈早俱樂部」聯名推出「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」等特色獨家口味三明治，一舉推升業績成長近四成。適逢草莓季，精選線上線下渠道推出超過百款草莓風味新品，甜點品牌minimore與午冬5.TUNG聯名推出「草莓乳酪千層夾心」等商品，則帶動甜點大幅成長超過五成，表現不俗。

截至114年2月28日止，全家便利商店總店舖數達4,329家。