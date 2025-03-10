永捷營收／2月1.14億元 年增253%

永捷（4714）10日公布2月合併營收達1.14億元，月增16%，年增253%；累計前二月營收達2.13億元，年增134%。該公司指出，運動相關與永續材料需求熱，將成為助推營運成長動能。

永捷表示，受惠於製鞋產業、紡織產業、環保水性產品等的穩健需求成長，特別是全球運動品牌積極推動賽事與市場行銷活動的帶動下，進一步提升終端市場對於高性能鞋材等的需求，挹注公司應用在運動相關產品的鞋子、機能衣等出貨動能提升。

同時，永捷積極整合子公司信立與普大資源，發揮協同效應，強化研發與生產能力，在環保水性PU樹脂及高固含量水性溶劑等領域的應用深化布局，順應全球市場對永續材料的需求趨勢，透過技術創新與產能擴張，帶動永捷2月營收呈現穩步增長。

展望今年，永捷表示，將持續強化技術研發能力，與主要客戶攜手開發防彈纖維、環保型水性樹脂及無溶劑樹脂等創新材料，確保產品在柔韌性、耐用性與環保性能上保持市場領先地位。

其中，在防彈纖維領域，公司積極配合客戶需求，產品出貨量穩步提升，相關新品亦陸續進行驗證，預期將進一步帶動業績成長。

此外，在光學材料方面，可撓式HC材料除應用於折疊手機外，亦協助客戶開發光學膜產品，積極開拓新市場商機，透過不斷提升市場滲透率與深化客戶關係，永捷持續推動市占率穩步成長，強化市場競爭優勢，為長期營運發展奠定穩固基礎。