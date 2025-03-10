聖暉營收／受惠於先進封裝客戶資本支出大增 2月年大增101.5%
無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）10日公告今年2月合併營收26.72億元，月增1.1%，相較去年同期則大幅成長101.5%。累計今年前二個月合併營收53.13億元，年增58.6%。聖暉*表示，主要因客戶隨CoWoS先進封裝需求增加，推升客戶的廠務與設備採購等資本支出隨之成長，聖暉因而在單月營收及累計營收，均交出年成長逾五成的佳績。
聖暉*去年全年合併營收302.54億元，年增20.7%。毛利率21.74%，年增2.12個百分點。稅後純益26.17億元，年增42.4%；每股稅後純益21.09元。創下年度營收、毛利率、稅後純益及EPS四項均改寫新高的紀錄。
聖暉董事會決議下半年配發10元現金股利，加上上半年己配發的5元現金股利，合計共擬配15元現金股利，配息率達71.1%。
聖暉去年第4季合併營收94.97億元，季增24.6%，年增43.4%。毛利率21.19%，分別季減2.56及年增1.66個百分點。稅後純益7.44億元，季增18.6%，年大增116.7%。
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