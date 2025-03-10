瓦城營收／前二月11.5億元 年增5.81%

瓦城泰統（2729）集團10日公布2月營收4.69億元，由於兩年度春節落在不同月份，導致本月營收之比較基期墊高，下滑26.55%，然累計營收11.5億元，相較去年成長5.81%，顯見整體營運持續成長。

本瓦城泰統指出，2月動能主要來自西洋情人節與228連假檔期聚餐需求，集團旗下各品牌餐廳迎來消費高峰，加上尾牙春酒專案持續熱銷，企業訂位需求增長，預期首季業績將再創佳績。

此外，集團持續深耕數位會員經營，自春節期間推出之行銷活動一路延續至本月底，透過多元行銷活動強化會員加入意願，亦成功提升顧客黏著度，進而刺激回流消費，帶動來客數穩定成長，為整體營收挹注動能。

受惠於228連假人潮帶動，集團旗下品牌迎來大量來客，進而帶動業績開紅。展望後市，集團看好春季出遊人潮帶動餐飲需求持續升溫，在精準展店及多品牌策略效益顯現，且旗下品牌多為聚餐型餐廳之下，憑藉長期累積口碑及品牌知名度，預期來客動能延續，助攻第一季營收穩定成長。

另隨近年消費習慣改變，外帶與外送市場需求攀升，集團瞄準多元用餐場景，積極拓展外帶市場，攜手旗下五大品牌—瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN，於wa10 APP推出外帶自取服務，精選人氣招牌菜色，搭配優惠活動強化點購誘因，透過提供即取即享的便利性，滿足不同消費需求，不僅擴大品牌觸及市場範圍，亦可望開拓更寬廣的潛在客群，助攻營收錦上添花。