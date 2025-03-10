快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

全家財報／去年獲利翻倍每股盈餘17.04元 股息殖利率6%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）10日公告去年財報，2024年合併營收為1,051.04億元，年增5.52%，稅後純益38.04億元，年增136.04%，每股盈餘17.04元，創下歷史新高，董事會並通過擬配發現金股利11.5元，以10日收盤價192元計算，股息殖利率6%。

全家表示，去年獲利亮眼，主要受惠於便利商店本業表現穩健、持續展店，截至去年底已達4,316家店，並以差異化鮮食、實虛渠道並進、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長。同時，支援本業的全台物流、福比麵包與晉欣食品，與第一家上櫃的子公司「全家國際餐飲」皆表現亮眼，加上轉投資部分因重整中國全家投資架構而認列一次性利得，因而推升整體集團獲利向上。

全家泛鮮食差異化奏效，以跨業新市場、安心標章、綠色飲食、名店聯名四大策略，推升業績年增一成，營收佔比達三成以上。跨業新市場，首攻手搖茶金商機，投資封膜機、煮茶機設備，強化現調茶飲產品線，帶動茶飲業績年增近三成；安心標章則瞄準分眾族群如穆斯林、健康飲食者，以NO Pork、全穀標章為標準開發全新商組；綠色飲食為深化健康機能與低碳蔬食品類，積極經營健康志向與植覺生活兩大系列產品；在名店聯名與品質改革的雙軌布局下，已養成諸多定番明星品牌如甜點minimore、義大利麵uno pasta、Let's Café、Fami!ce霜淇淋、匠土司等，打造出穩定成長的品類矩陣。

全家並持續佈局四大線上渠道，包含全家行動購、團購line群組、節慶預購、食食購，成功為線下店鋪拓展新成長動能，帶動數位業績年增超過一成。其中架構在會員APP內的生鮮電商「食食購」，自去年開站以來，主打一站購足、零門檻免運、可指定日店取三大核心優勢，精選冷凍冷藏生鮮食材、獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包，成為自煮族與小家庭餐桌的最佳應援，業績持續走升。

全家10日同步公告2月合併營收77.1億元，同期年減3.52%，累計前二月營收165.8億元，較同期成長1.51％。主因為去年農曆新年落於2月且天氣穩定，而今年營運天數較去年少1日、且持續低溫。雖受以上因素干擾，但差異化的鮮食品類仍成長。瞄準年後甩油輕飲食需求，健康志向推出便當、飯糰以及便利商店首支「全食材履歷沙拉」，帶動相關品類業績向上。

全家 營收

延伸閱讀

五福財報／去年EPS大賺9.07元創歷史新高 殖利率逾5%

00878配息縮水非常正常「23、21元」兩關鍵價位！小童：現買進也還有年化6％

00915比上季少配0.25元…年化還有8％不賣！林艾比：搭00713及00970B4月估計能領19萬多

00915僅配0.5、00919、00918高配⋯他疑錢哪來？網曝：全靠收益平準金

相關新聞

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

生技股百元俱樂部添新兵！這檔興櫃股首日漲逾八成

生技眼球概念股再添新兵！由亨泰光（6747）、佳世達（2352）轉投資的視航（7759）10日以45元登錄興櫃，開盤以6...

家登2月營收雙升 本季營運淡季不淡

半導體關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務廠家登精密今日公布2月集團合併營收約為4.56億元，月增16.9%、...

廣運分割熱傳事業群

廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同...

弘塑2月營收增3%

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公布2月營收為3.83億元，月增3.1%，並較去年同期成長38%；前二月營...

光焱上櫃 兩天漲69%

櫃買中心再添新兵，光焱科技（7728）主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。