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佳能旗下AI影像小金雞 禾蒼科技擬今年登錄興櫃

中央社／ 台北10日電

佳能今天宣布，旗下轉投資約4成的禾蒼科技，聚焦AI影像NVR系統及其相關軟體運用，超過6成營收來自美國市場客戶，近年也切入美國校車、警用等AI影像系統產品，計畫於今年登錄興櫃，邁入資本市場。

佳能今天發布新聞稿說明，轉投資約4成的禾蒼科技，因AI商機爆發，於2024年繳出營運佳績，營收約新台幣3.5億元，每股盈餘（EPS）逾7元，計畫於今年登錄興櫃。

佳能說明，禾蒼科技因應客戶需求進行影像相關的軟硬體整合，提供客戶監控解決方案，因應AI科技應用時代的來臨，智慧監控的應用範圍大幅提升。

禾蒼科技成立即深耕於安全監控解決方案，主要產品為AI影像NVR（網路監視器主機）系統及其相關軟體運用，超過6成營收來自於美國市場客戶，近年也切入美國校車、警用等AI影像系統產品。

佳能強調，過去傳統的NVR系統主要依賴錄影等搭配人力投入，以滿足基本監控需求，但隨監控環境的複雜化和大數據興起，龐大影像數據已無法單純依靠傳統方式進行分析，適逢AI技術興起，NVR系統帶來全新解決方案。

佳能強調，AI可以通過自動化和智慧化的方式，識別潛在的安全威脅和異常行為，並發出即時通知，減少人為判斷誤差，禾蒼科技透過自行開發Surveillance軟體，結合AI運算，提供客戶一站式解決方案，贏得美國客戶信任，除美國外，目前也在與歐洲客戶進行洽談，後續也將與佳能攜手規劃進入日本市場。

AI 佳能 美國

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