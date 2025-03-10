銳澤營收／2月1.7億元 月增5.6%、年增86.9％
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）10日公告今年2月合併營收1.7億元，月增5.6%，年大增86.9％，刷新歷年同期新高。銳澤表示，2月營收較去年同期增加五成以上，主要是因為產品組合及依案件進度認列所致。
銳澤累計今年前二個月合併營收3.30億元，年增37.3％，創歷年同期次高。
銳澤受惠去年下半年起半導體主要客戶新廠計畫推進，並加速拉升先進製程、先進封裝每月產能，同步帶動銳澤旗下氣體二次配拆移機服務訂單需求熱度，推升單月合併營收連續三個月締造歷年同期新高，持續成長。
隨著各國積極扶植半導體在地產業聚落，加上AI需求創造半導體下一波新契機，銳澤積極布局市場商機，掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及擁有高度客戶覆蓋率，持續投入研發、優化製程生產良率、導入數位化管理提高施作效率及擴大專業人力團隊等。同時積極拓展日本、新加坡業務據點拓展，期能挹注營運成長。
展望2025年首季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤擴大旗下氣體二次配拆移機服務、以及氣體供應主系統與Turnkey統包接案，深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域，拓寬銳澤服務領域廣度。
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