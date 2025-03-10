朋億營收／2月5.91億元 月減35.2%、年增16%
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）10日公布2025年2月合併營收5.91億元，，月減35.2%，年增16%。累計今年前二個月合併營收15.02億元，年增9.9％，改寫歷年同期新高。
朋億*受惠半導體相關客戶設備訂單穩健拉貨，及氣體二次配訂單認列，雖然中國大陸地區因農曆春節至返工期間假期長影響產能，今年累計前二個月合併營收仍刷新歷年同期新高水準。觀察半導體相關大廠陸續祭出新廠擴建計畫，朋億*在兩岸三地廠務領域站穩高市占優勢，可深化中國大陸、台灣及東南亞區域業務接單布局，有機會於擴建潮拓展更多市場商機。
展望未來營運，朋億*第1季向為傳統出貨淡季，將密切留意半導體產業擴建計畫，並積極爭取相關業務接單。同時，深化垂直水平整合、多區業務布局，並擴大專業人才培育、以及投入新技術開發與專利布局等策略，提高朋億*於廠務領域競爭力。
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