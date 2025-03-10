快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

朋億營收／2月5.91億元 月減35.2%、年增16%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）10日公布2025年2月合併營收5.91億元，，月減35.2%，年增16%。累計今年前二個月合併營收15.02億元，年增9.9％，改寫歷年同期新高。

朋億*受惠半導體相關客戶設備訂單穩健拉貨，及氣體二次配訂單認列，雖然中國大陸地區因農曆春節至返工期間假期長影響產能，今年累計前二個月合併營收仍刷新歷年同期新高水準。觀察半導體相關大廠陸續祭出新廠擴建計畫，朋億*在兩岸三地廠務領域站穩高市占優勢，可深化中國大陸、台灣及東南亞區域業務接單布局，有機會於擴建潮拓展更多市場商機。

展望未來營運，朋億*第1季向為傳統出貨淡季，將密切留意半導體產業擴建計畫，並積極爭取相關業務接單。同時，深化垂直水平整合、多區業務布局，並擴大專業人才培育、以及投入新技術開發與專利布局等策略，提高朋億*於廠務領域競爭力。

半導體 布局

延伸閱讀

長榮航營收／2月166.75億元 年增0.67%

特力營收／2月24.3億元 年減6.7%

台泥營收／2月91.2億 年增90.13% 前二月年增77.27%

北醫大與GSK台灣分公司簽訂MOU 強化醫藥人才培育

相關新聞

世紀成「飆王」千金鍍身 外資連5買、即將拆股

世紀（5314）面額將由新台幣10元、變更0.5元，上周獲外資天天買超，10日不甩列注意股，股價頻頻亮紅燈、再刷1,09...

生技股百元俱樂部添新兵！這檔興櫃股首日漲逾八成

生技眼球概念股再添新兵！由亨泰光（6747）、佳世達（2352）轉投資的視航（7759）10日以45元登錄興櫃，開盤以6...

家登2月營收雙升 本季營運淡季不淡

半導體關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務廠家登精密今日公布2月集團合併營收約為4.56億元，月增16.9%、...

廣運分割熱傳事業群

廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同...

弘塑2月營收增3%

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公布2月營收為3.83億元，月增3.1%，並較去年同期成長38%；前二月營...

光焱上櫃 兩天漲69%

櫃買中心再添新兵，光焱科技（7728）主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。