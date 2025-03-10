健喬營收／2月4.67億元、年增62.28% 去年EPS 1.63元

健喬（4114）10日公布2月合併營收4.67億元，年增62.28%，月減7.8%。累計今年前二月合併營收9.73億元，年增11.99%，其中心臟血管、泌尿科、精神神經及腸胃相關藥品營業金額大幅攀升，為營收增長主要項目。

健喬表示，近期氣溫變化較為劇烈，時而溫暖，時而冷氣團來襲，導致心血管疾病患者用藥需求提升。加上2月農曆春節、學校開學及燈會活動人潮往來頻繁，使流感與新冠疫情的傳播風險持續升高，病患數始終居高不下，根據疾管署觀察，冬季疫情延續至春季，使呼吸道與心血管藥品需求持續暢旺。

健喬董事會也在6日通過2024年財報，全年合併營收為55.50億元，年增8%，營業毛利率相較2023年提升13.3%為43.3%，營業淨利率13.3%，相較2023年成長20.5%，稅後淨利為6.85億元，每股純益（EPS）1.63元，相較2023年成長11.6%。

分析2024年銷售成長因子，其抗癌藥物成長速度排名第一，相較前一年成長39%，心臟血管用藥佔據第二，相較前一年成長近20%，泌尿用藥優列扶膜衣錠系列銷售穩健成長，全年銷售額超過3.7億元，年成長率14%排名第三，其餘之呼吸道、神經精神、疼痛、泌尿道、骨骼肌肉等多種藥品領域之銷售並列第四名，營業額皆有12%左右年增長率。而愛克痰系列營收長期穩居每月銷售冠軍，過敏鼻炎鼻噴系列亦表現亮眼，營業額相較前一年也有25%成長率。這些均顯示出公司各區塊的藥品品項發展順暢，幾乎齊頭並進。

健喬表示，集團無畏市場變化莫測且競爭激烈，多年來內部持續優化工廠建設以提升生產效率，外部透過垂直和水平整合促進國內學名藥產業鏈整合，更積極與國際藥廠洽談經銷代理合作，同時開展OTC消費性市場。憑藉全方位的產品項目，搭配優秀銷售團隊，用多角化經營策略逐步深化區域市場，期待穩定拉升公司每年營收與獲利，再創歷史高峰。