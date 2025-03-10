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虎山將上市 去年營收獲利皆創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山 (7736) 於7日董事會通過113年度合併財務報告，合併營收約為新台幣 13.6億元，年增率近17 %，全年稅後純益為新台幣4.94億元，年增率高達66％，換算每股盈餘EPS為新台幣7.19元，創下公司成立以來的歷史新高紀錄；此外，虎山董事會也通過113年度的盈餘分配案，盈餘分派現金股利新台幣2.66億元，每股支付約為新台幣3.87元。

虎山表示，2024年是公司發展的重要里程碑，無論是營收及獲利皆創下公司成立以來的歷史新高紀錄，加上2025年以來的營運表現，再再顯現公司跨入車用電子的效益已顯著發酵。虎山於6日上市前承銷辦法中公告已向臺灣證券交易所股份有限公司申請預定上市日期為3月18​日，作為全球最大售後車門把手製造商及CAPA唯一車用鏡頭與超聲波雷達認證的策略夥伴，對於今年新產品及新客戶將帶來的營運增長充滿著強勁的信心，虎山將持續以虎山123「CAPA唯一、AM2.0、解決零件三高問題」的中長期目標，展望未來車用電子無限商機，加速佈局，成為關鍵汽車零組件的領導者，為全體股東創造最大的價值。

新台幣 車用電子

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